Milan e Bayern, De Zerbi si defila: 'Vorrei rimanere al Brighton, ma con alte aspettative. Parlerò col presidente'

Zerbi è sicuramente uno degli allenatori più chiacchierati del momento con tantissimi club (Milan e Bayern su tutti) che sono fortemente attirati dall'affidargli una panchina ma che, per farlo, dovrebbero pagare la clausola rescissoria da 16 milioni di euro presente nel suo contratto con il Brighton. Prima però si dovràex-Shakhtar e Sassuolo che, parlando in un'intervista esclusiva a Sky Sport"Bisogna trovare il punto di bilanciamento fra il cuore e la testa. C'è una larga parte dentro di me che vuole sentire il cuore, ma poi ce n'è un'altra più calma, posata, che vuole analizzare meglio la situazione"."L'anno scorso abbiamo raggiunto l'Europa League e le aspettative erano molto alte. Sicuramente parleremo con il presidente Tony Bloom per capire e programmare"."Sicuramente voglio restare al Brighton perché amo i miei giocatori, adoro questa città, i miei tifosi e come ho detto a loro nell'ultimo meeting. Se io sono felice non c'è nessun club che può farmi cambiare squadra, ma ho bisogno che la mia passione sia tenuta sempre viva"