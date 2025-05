Milan e Bologna, quanto vale vincere la Coppa Italia? Tutte le cifre

Getty Images

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800 mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro

Dallo stadio Olimpico di Roma, nel corso della serata odierna, Milan e Bologna si giocheranno la possibilità di giocarsi il trofeo nazionale: per i rossoneri si tratterebbe della sesta affermazione nella storia, per gli emiliani della terza.Ma chi avrà l’onore e la gloria di sollevare il torneo, quanto incasserà? Secondo le cifre che sono state apprese dai colleghi di Calcio&Finanza,Sino alla stagione 2024/25, arrivare sino in fondo al torneo valeva 5 milioni di euro (per la finalista che non vincerà) e fino a 7,6 milioni di euro per chi solleverà la Coppa nella cornice dell’Olimpico, senza dimenticare l’incasso dai botteghini.Ma per quest’anno? Calcio&Finanza ci svela cheLo stesso montepremi che dipenderà dai contratti televisivi che saranno finalizzati e resi disponibili solo a fine stagione. Le stime di Calcio&Finanza, in ogni caso, prevedono quanto segue:, mentre l’accesso alla finale della coppa nazionale dovrebbe avere un introito garantito da almeno 4,6 milioni di euro.