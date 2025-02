Milan, è Bondo il centrocampista last minute: si prova a chiudere con il Monza

Getty Images

Ilè scatenato nelle ultime ore di mercato e non si ferma: arriva un centrocampista last minute, si stringe per definireDopo Kyle Walker e Santiago Gimenez è arrivata anche l'intesa con il Chelsea per il prestito di Joao Felix, atteso in serata a Milano per dare un'ulteriore alternativa a Sergio Conceiçao per il reparto offensivo.C'era ancora spazio per un centrocampista in più e gli sviluppi sul frontehanno rilanciato l'esigenza: l'algerino ha detto sì ale ha spinto per la cessione, possibile solo con un nuovo innesto in rossonero.

MILAN, BENNACER HA DETTO SI' AL MARSIGLIA

- La società non ha perso tempo e ha riattivato i dialoghi con il Monza., proseguono i contatti con i brianzoli e l'entourage del giocatore per definire gli ultimi dettagli dell'operazione prima della chiusura del mercato invernale.- In diretta su Sportitalia è stato intervistato il papà di Bondo, che ha confermato la trattativa con i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo parlando del trasferimento. Il Milan è un grande club. Ho parlato con mio figlio".

- Il classe 2003 (22 anni il prossimo 15 settembre) finora in questa stagione ha collezionato 22 presenze con il Monza, 20 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Ha saltato le ultime due gare per un infortunio, non grave.