"Per me è molto più importante una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una grande squadra. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter". Gianluca Scamacca ha parlato così nel weekend a Sportweek, ma in estate testo e musica saranno diversi.Gli indizi vanno tutti in questa direzione, il Sassuolo sa che lo perderà, non a caso si è già messo a caccia del sostituto (Moro del Padova, già acquistato, e Lucca del Pisa, per il quale in estate ci sarà un nuovo tentativo dopo quello fallito a gennaio).I rossoneri cercano un nuovo rinforzo in attacco e sulla lista hanno anche il gigante con un passato in Olanda con Psv Eindhoven e Zwolle.non a caso a gennaio ha respinto un tentativo del Borussia Dortmund. Al momento l'Inter è davanti, ma occhio al Milan,Al momento l'ostacolo più grande è rappresentato dal prezzo, almeno 40 milioni di euro.