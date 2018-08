Dopo Higuain e Caldara, Leonardo batte un altro colpo per il Milan. E' fatta per Tiemoué Bakayoko, centrocampista che arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2019. Atteso questa sera a Milano, il classe '94 ex Monaco, pagato di Blues 40 milioni un'estate fa, domani sosterrà le visite mediche. Dopo l'incontro avuto in settimana con il fratello-agente del calciatore, Leonardo ha accelerato per chiudere.



QUANTITA' E FORZA - Lasciato in tribuna da Maurizio Sarri nella partita di ieri vinta con l'Huddersfield, dopo che in conferenza aveva ammesso la possibilità della cessione in prestito, il centrocampista francese è atteso a Milano per seguire, nella giornata di domani, il classico iter delle visite mediche e porre poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per la prossima stagione. Rinforzo di sostanza e quantità per la mediana di Rino Gattuso.