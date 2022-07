Lorenzo Colombo ripartirà dal Lecce. L’attaccante classe 2002, protagonista con 7 gol nell’ultima stagione alla Spal, andrà a rinforzare la neopromossa che lo ha strappato alla concorrenza di Empoli e Cagliari. Una buona occasione per provare a misurarsi nella massima serie in un progetto che ha come principale obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti.



LA FORMULA- Milan e Lecce ha ultimato la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Siamo allo scambio di documenti, Corvino punta su Colombo per provare a salvare i salentini.