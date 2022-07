Colpo in entrata per il Lecce. Il club giallorosso, neopromosso in Serie A, ha trovato l’accordo con il Milan per l’ingaggio di Lorenzo Colombo. L’attaccante, reduce dall’ultima stagione in forza alla SPAL (6 gol in 34 partite), arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: domani previsto lo scambio di documenti tra le due società.