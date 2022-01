Andrea Conti saluta il Milan e firma con la Sampdoria: il terzino classe 1994, ormai ex rossonero, è arrivato a Genova, nella sede blucerchiata, per vidimare il nuovo contratto.



I DETTAGLI - Già stamattina ha svolto il primo allenamento, ora l'accordo fino al termine della stagione. Come raccolto da Calciomercato.com, il Milan dovrebbe incassare un indennizzo minino legato alla salvezza del club blucerchiato: Conti si trasferisce in prestito per sei mesi