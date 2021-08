Il Milan batte un colpo sul mercato. I rossoneri hanno chiuso per Alessandro Florenzi, trovando l'accordo con la Roma: prestito oneroso a un milione di euro più diritto di riscatto fissato a 4 milioni, col giocatore pronto, quindi, a una nuova avventura italiana, dopo quelle con le maglie di Crotone e Roma. Prima il prestito al Valencia, poi quello al Psg, ora la possibilità di ributtarsi nella mischia in Serie A, andando a indossare la maglia rossonera.



Dopo aver cercato di riportare a Milano Diogo Dalot, per il quale il Manchester United chiedeva una cessione a titolo definitivo, il Milan ha virato su Alessandro Florenzi, da subito stuzzicato dalla possibilità di unirsi alla corte di Pioli e di misurarsi con la Champions League dopo aver ben figurato a Parigi la passata stagione. Affare chiuso, Florenzi al Milan: Pioli ha il suo rinforzo sulla destra. E domani può già essere a Milano.