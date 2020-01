Dopo Borini e Caldara, il Milan piazza la terza cessione. L'attaccante e il difensore hanno già svolto le visite mediche e manca ora solo l'ufficialità dei loro addii e dei rispettivi approdi a Verona e Atalanta. Li seguirà a stretto giro di posta Pepe Reina: è fatta, infatti, per il suo passaggio all'Aston Villa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il club inglese ha raggiunto un accordo con il Milan su una base di un prestito con diritto di riscatto. Scartata, dunque, l'ipotesi svincolo. Affare sbloccato: il giocatore, in questo momento a Cagliari con la squadra in vista della sfida di domani, è a un passo dall'addio.