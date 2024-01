Adesso ci sono anche le firme sui documenti che sanciscono la conclusione della trattativa tra Milan e Fenerbahce per Rade Krunic. Il club rossonero incasserà circa 5 milioni più 1 di bonus dalla cessione del centrocampista bosniaco, arrivato dall'Empoli nel 2019 e rimasto per cinque anni una valida alternativa ai titolari che si sono succeduti nella mediana rossonera.



IN PARTENZA - Nelle prossime ore Krunic prenderà un volo per raggiungere Istanbul. Il Fenerbahçe attende il giocatore domattina in sede per la firma su un contratto triennale da 3 milioni a stagione. Krunic raggiunge l'ex Inter Edin Dzeko, l'ex Juve Leonardo Bonucci arrivato in questi giorni e l'ex Udinese Becao, che però è attualmente infortunato, nella squadra prima in classifica nella Super Lig turca.