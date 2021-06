Diego Laxalt lascia il Milan. Questa volta a titolo definitivo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il 28enne esterno difensivo uruguaiano, l'anno scorso in prestito al Celtic che ha scelto di non riscattarlo, si trasferirà in Russia alla Dinamo Mosca. Scambio di documenti in corso, firmerà un triennale con opzione per un anno aggiuntivo. Il Milan dalla sua cessione incasserà 4 milioni di euro. L'ex giocatore del Genoa è atteso venerdì nella capitale russa, lunedì 21 dovrebbe sostenere le visite mediche.



VICE THEO - Per Pioli Laxalt non è mai stato un'opzione credibile come vice Theo. Maldini e Massara sono al lavoro per dare un'alternativa al francese, nel mirino c'è sempre Junior Firpo del Barcellona, oltre a Dalot, che può giocare anche a sinistra, per il quale continuano i discorsi con il Manchester United.