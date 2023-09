Divock Origi lascia il Milan dopo una sola stagione. L'attaccante belga classe 1995, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest, che lo prende in prestito secco fino al giugno 2024. Sarà il sostituto di Brennan Johnson, che il Forest sta cedendo al Tottenham per oltre 40 milioni di euro.



RISPARMIO - In scadenza nel 2026 con il Milan, il belga ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno, al lordo, grazie ai benefici del Decreto Crescita, di 5,24 milioni di euro. Stipendio che dovrebbe pagare interamente il suo nuovo club. Nel suo primo e un unico anno in Italia ha segnato 2 gol in 36 partite tra campionato e coppe.