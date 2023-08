Il Milan ha concluso in modo positivo la trattativa con il Platense per l'acquisto del difensore Marco Pellegrino, che arriva in rossonero a titolo definitivo per tre milioni di euro più i bonus e una percentuale su una eventuale futura rivendita.



LA TRATTATIVA - Venerdì sera il presidente del Platense, Sebastian Ordonez era a Milano dove ha incontrato Moncada, un passaggio decisivo per il buon esito della trattativa. La valutazione che faceva il Platense di Pellegrino era intorno agli 8 milioni di euro, alla fine il Milan si è avvicinato a quella quota partendo da una base fissa di 3, più i bonus e l'eventuale percentuale sulla rivendita, per regalare a Stefano Pioli un'opzione in più per la difesa rossonera.



RETROSCENA AZZURRO - Nei mesi scorsi Pellegrino è stato un osservato speciale dell'ex ct della Nazionale Mancini, che dopo averlo seguito per diverso tempo stava pensando di convocarlo in azzurro grazie al passaporto italiano. Ora in Italia arriva davvero per giocare con un club. Classe 2002, 184 cm di altezza, Pellegrino è cresciuto nel Platense, club che lascia dopo aver raccolto 17 presenze e un gol in prima squadra.