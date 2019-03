La Primavera del Torino sta finora disputando una stagione sensazionale: ha vinto la Supercoppa italiana, è in finale di Coppa Italia e in campionato occupa le prime posizioni e fino alla fine proverà ad aggiudicarsi lo scudetto. Tra i giocatori più interessanti della formazione allenata da Federico Coppitelli c'è l'attaccante classe 2001 Nicolò Moreo.



Proprio Moreo seguito con attenzione dal Milan e dal Genoa: il Torino non vuole però perdere il suo giovane gioiellino, considerato uno dei prospetti più interessanti dell'attuale Primavera.