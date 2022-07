L'antico asse di mercato tra Milan e Genoa, raffreddatosi negli ultimi anni dopo stagioni contraddistinte da decine di operazioni, potrebbe presto rinfocolarsi.



Rossoneri e rossoblù sono infatti interessati allo stesso obiettivo e potrebbero decidere di operare in sinergia per raggiungerlo. Si tratta di Benjamin Sesko, giovane attaccante sloveno di proprietà del Red Bull Salisburgo.



Il prezzo richiesto dal club austriaco per il proprio gioiello, almeno 10 milioni di euro, lo rende di fatto inaccessibile per il Grifone. Allo stesso tempo il Diavolo non sarebbe in grado di garantirgli lo spazio necessario alla sua crescita.



Ecco che allora, come riferisce Telenord, la soluzione utile ad entrambe potrebbe essere quella di un acquisto da parte del Milan con successivo prestito con valorizzazione al Genoa.