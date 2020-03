Secondo quanto rivelato da La Repubblica, il vero motivo che ha portato allo scontro tra Gazidis e Boban riguarda Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente croato aveva spinto molto per il campione svedese, arrivato in rossonero anche grazie ai risparmi su Caldara e Reina. E dopo l'impatto avuto si aspettava una sua definizione anche in vista della prossima stagione.