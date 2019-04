Un altra stangata, un altro messaggio diretto e duro in un percorso da cui tutte le parti difficilmente usciranno illese. Il Milan è stato nuovamente deferito dalla Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario e, questa volta, la recidività del club rischia di portare conseguenze pesanti sulla squadra allenata da Gennaro Gattuso e sulle prossime stagioni.



CHAMPIONS FONDAMENTALE - L'accesso alla prossima Champions League, ad esempio, diventa oggi fondamentale sia nell'ottica della costruzione di un progetto vincente, sia per quanto riguarda il già compromesso bilancio societario. Il Milan, riporta il Corriere della Sera, parte infatti da un deficit di -200 milioni e sebbene il progetto di Elliott sia virtuoso, gli introiti della massima competizione europea diventano necessari nella mediazione con la Uefa.



RISCHIO COPPE E MERCATO - Il rischio più grande di questo deferimento resta l'esclusione dalle prossime coppe europee, ma in caso di mediazione positiva il Milan potrebbe trovarsi costretta a rivedere più semplicemente i propri piani mercato. Il pareggio di bilancio impone riflessioni su ogni mossa e per completare acquisti importanti servirà comunque trovare fondi da cessioni altrettanto illustri. Per esempio, secondo la Gazzetta dello Sport, per il riscatto di Bakayoko dal Chelsea, per cui serviranno non meno di 35 milioni, la cessione di un big come Suso (arrivato a parametro zero) diventa un male necessario. Incastri complicati e giochi di mercato. La guerra fra Milan e Uefa è appena iniziata.