Milan, è il giorno decisivo per Popovic

Quella di oggi non sarà in casa Milan soltanto la giornata di Filippo Terracciano. Per il club rossonero saranno ore caldissime anche per il futuro di Matija Popovic che Moncada e D'Ottavio hanno bloccato, ma che soltanto da oggi potranno a tutti gli effetti mettere sotto contratto.



Il talento ex Partizan Belgrado ora svincolato compie infatti 18 anni e potrà firmare un contratto professionistico che gli permetterebbe di venire a giocare in Italia. Il Milan con lui andrebbe però ad occupare il secondo e ultimo slot da extracomunitario a disposizione in questa annata e anche su questo dovrà essere presa la decisione finale.