Sarà un giorno importantissimo quello di oggi a Milanello per la gestione del Milan. Oggi, infatti, ci sarà il rientro di tanti degli ultimi giocatori impegnati con le proprie selezioni nazionali e fra questi ci sarà anche Franck Kessie atteso per un confronto diretto con Gennaro Gattuso.



IL POST DERBY - I due, infatti, non si sono più incontrati faccia a faccia dopo i bollori dell'immediato post-derby perso contro l'Inter e in cui il centrocampista ivoriano si rese protagonista di una mini rissa in panchina con il compagno di squadra Lucas Biglia. I due sono stati redarguiti pubblicamente da Gattuso a fine gara, sono stati multati dalla società e, per l'argentino, c'è già stato un confronto diretto col mister.



OUT CON LA SAMP? - Oggi , secondo il Corriere dello Sport, toccherà a Kessie, che prima passerà in sede a firmare la maxi-multa comminatagli dalla società, e poi parlerà faccia a faccia con Gattuso. Non è escluso che fra le 'punizioni' aggiuntive ci sia anche una panchina nella prossima sfida contro la Sampdoria. Kessiè ha giocato quasi sempre quest'anno e una gara di stop, a prescindere dalla pace con Gattuso, potrebbe essere una scelta utile per tutti.