Per l’ennesima volta nella storia del Milan è la musichetta della Champions League a rompere l’incantesimo di una squadra che sembrava non ritrovarsi più.. La vittoria contro il Tottenham potrebbe essere davvero la svolta di un nuovo inizio e la certificazione del fatto che il nuovo atteggiamento tattico proposto dall’allenatore possa essere quello giusto per concludere nel modo migliore la stagione.- Dopo i risultati e le prestazioni dell’ultimo mese Pioli è stato massacrato dalla critica e dai tifosi, Maldini idem per il mercato estivo e le mancate correzioni invernali. Noi, modestamente,. Lo dimostrano il progressivo abbattimento del monte ingaggi, la perdita dei top player o potenziali tali e il puntare esclusivamente su giovani da far crescere e introdurre sul grande palcoscenico. Strategie e obiettivi, peraltro, mai celati da Maldini stesso.- Per questo motivo le critiche dell’ultimo periodo sono state eccessive, fuori luogo e fuori bersaglio.. Dopo il derby perso avevamo scritto che il Milan aveva finalmente imboccato la strada giusta per venirne fuori. Mentre tutti gli “espertoni” criticavano i rossoneri per il catenaccio da zero tiri in porta proposto contro Simone Inzaghi, noi tiravamo un sospiro di sollievo. Pioli doveva bloccare l’emorragia di gol presi e ridare fiducia al gruppo. Lo ha fatto introducendo la difesa a 3 (o a 5 se preferite) e abbassando drasticamente il baricentro della squadra. Contro l’Inter ha limitato i danni evitando la goleada e rischiando di pareggiarla fino al 96esimo. Contro il Toro ha ripetuto la stessa partita impiegando di nuovo Leao e smettendo di prendere gol. In Champions League ha fatto lo stesso difendendo dentro la propria area e ripristinando le care e vecchie marcature a uomo, soprattutto sulle palle inattive e soprattutto su Kane.- Il risultato è stato eccezionale, dopo aver vissuto due anni di squadra cortissima in pressing asfissiante al limite dell’area avversaria, Pioli in tre partite ha trasformato il Milan radicalmente riportandolo indietro di 30 metri e proteggendo così i propri difensori e il proprio portiere.. Con una squadra così raccolta ha costretto il Tottenham a venire fuori e ha creato gli spazi per le ripartenze letali di Theo e soprattutto Leao, imprendibile per i difensori e i centrocampisti di Conte, forti fisicamente ma molto lenti. In una serata di Champions cosí il portoghese si è esaltato e i due francesi, Theo e Giroud, si sono finalmente lasciati alle spalle le scorie di quella maledetta finale persa a Doha. Ne è venuta fuori una prestazione quasi perfetta, contro un avversario di caratura superiore, che non più tardi di una settimana fa aveva battuto niente po’ po’ di meno che il Manchester City.- Il “quasi” è legato al mancato raddoppio nella ripresa. Le occasioni clamorose mancate da De Ketelaere e Thiaw a due passi dalla porta inglese rischiano di diventare una “sliding door” dolorosa nell’economia del passaggio del turno.. Magari non basterà per eliminare la squadra di Conte, ma sarà molto utile per centrare uno dei primi 4 posti in campionato e tornare a sentire la “musichetta” per il terzo anno di fila. Alla faccia di chi, dopo questo orribile mese di gennaio, voleva cacciare Pioli e Maldini.