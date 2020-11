Chiusa la bella parentesi della Nazionale,Questa è la domanda che si pongono gli avversari, perché pochi credono che la squadra diriesca a vincere lo scudetto e in fondo nemmeno tutti i tifosi milanisti sono convinti di riuscire ad annullare la festa della Juventus per il suo decimo titolo consecutivo., prima candidata a strappare lo scudetto ai bianconeri ed è più che mai in corsa per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League., con una certezza: il mese che ci separa dal Natale saràper capire se il Milan è davvero in grado di rimanere al comando, o almeno di non soffrire per raggiungereE allorache anticipa più in generale un’autentica prova del nove per le ambizioni di Donnarumma e compagni. Prima della sosta di Natale, infatti,sette di campionato (Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio) più tre di Europa League (Lilla, Sparta Praga e Celtic).contro l’unica squadra che quest’anno è riuscita a battere il Milan,, quindi, anche se l’assenza die del suo “vice”non ci volevano, perché guidare la squadra da casa con un video e un telefono per impartire le proprie disposizioni non è come guidarla dalla panchina e soprattutto negli spogliatoi, prima del fischio d’inizio e a maggior ragione nell’intervallo.e visto che mancherà Pioli, lo sarà anche negli spogliatoi, perché Bonera, teorico sostituto di Pioli, non ha il carisma e la personalità dello svedese per dare suggerimenti ai suoi compagni.. Nel bene e nel male, quindi, presto sapremo se il peso del primato frenerà i rossoneri, oppure se al contrario gli sarà una spinta in più per ribaltare tutti i pronostici.Sul piano tecnico e non soltanto teorico il Napoli ha un organico migliore rispetto al Milan, per cui non sarebbe una sorpresa un successo della squadra di. Ma proprio perché hanno meno da perdere rispetto al Napoliaggrappati a quel mostro di Ibrahimovic, con la speranza che la storia si ripeta. Dieci anni fa, infatti, proprio all’ottava giornata come stavolta, Ibrahimovic firmò il secondo gol dell’ultima vittoria rossonera al San Paolo nella stagione in cui il Milan, con Allegri in panchina, festeggiò l’ultimo scudetto.