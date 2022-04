Un nuovo stadio insieme. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Investcorp,Le prossime settimane saranno decisive per capire se entrambe continueranno a guardare nella stessa direzione o se ognuno andrà per la sua strada, nel frattempo, oltre a valutare un'area alternativa a quella di San Siro, per le continue difficoltà burocratiche con il Comune di Milano,Un segnale forte e chiaro è arrivato dalle ultime sfide delle milanesi, che una volta arrivato l’ok da parte del Governo sulla capienza al 100%, hanno di fatto riempito il Meazza, che può contenere poco meno di 75 mila spettatori. Fatte eccezione per il 61.325 di inter-Verona, pUn trend destinato a confermarsi, considerando il periodo di ripresa dopo anni difficili che stanno vivendo nerazzurri e soprattutto rossoneri.di costringere in ogni partita almeno 10 mila persone a guardare le partite in tv.Alla base della scelta di costruire uno stadio ‘più piccolo’ ci sonovisto che viene occupata da chi paga i biglietti meno cari. A questo si aggiungerebbe il rischio, in caso di stagione negativa di una delle due squadre, di vedere uno stadio enorme mezzo vuoto. Considerazioni che i club hanno fatto ma che alla lunga rischiano di penalizzare tifosi, intorno ai quali ruota tutto, ma non solo: la Uefa non vede di buon occhio un ‘nuovo San Siro’ rimpicciolito e potrebbe guardare altrove per organizzare finali di coppa o eventi internazionali.