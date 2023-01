Il Comune di Milano prende tempo e il via libera per la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan non arriverà in tempi brevi. La scelta è quella di attendere la decisione sul vincolo della Soprintendenza annunciato da Vittorio Sgarbi sull'attuale impianto prima di dare il via libera.



L'ITER - Entro la fine di gennaio, riporta Repubblica, la giunta dovrebbe confermare l’interesse pubblico dell’operazione che Milan e Inter stanno portando avanti, vincolandola però ai paletti approvati poco prima di Natale dallo stesso Consiglio Comunale. Ogni decisione è però oggi momentaneamente congelata, perché sulla realizzazione della nuova casa dei due club pende il vincolo che potrebbe bloccare la demolizione del Meazza.



ALTERNATIVA - Le squadre, invece, non si stanno facendo trovare impreparate e, se piovesse sopra le loro teste un eventuale vincolo sulla demolizione del Meazza la scelta, già trapelata anche senza dichiarazioni ufficiali, sarebbe quella di dire addio a Milano virando su Sesto San Giovanni. Servirà ancora qualche giorno con la nomina del nuovo direttore della Sopraintendenza che porterà poi alla decisione sul vincolo.