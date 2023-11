Milan e Inter dovranno intervenire con urgenza per installare una rete di contenimento al terzo anello di San Siro, a seguito del distacco di alcuni pezzi di calcestruzzo. "Lesioni e distacchi di porzioni di copriferro dovuti alla corrosione" è stata la diagnosi di un’ispezione. La spesa totale sarà di 160mila euro più iva e sarà anticipata da Milan e Inter, per poi essere successivamente tolta dal canone di affitto che i club versano al Comune di Milano. Lo riporta Calcio & Finanza.



IL DOCUMENTO - "L’Amministrazione per ragioni di sicurezza, ha approvato la proposta delle concessionarie di installare una rete di contenimento lungo tutto il perimetro ed il riconoscimento di tali opere a scomputo, ravvisando la necessità e la massima urgenza nell’esecuzione dei lavori anche alfine di una migliore valutazione di eventuali varianti di dettaglio sul progetto di risanamento strutturale complessivo".