: travolto dall’Atalanta e criticato aspramente perfino da Ibrahimovic., oltre che arrabbiata oltremisura con l’arbitro (si può scatenare tutto quel caos perché i minuti di recupero sono solo 4?): a Udine voleva vincere, invece ha buttato un’occasione., che quando sta bene diventa incontenibile (il problema è che ha qualche alto e basso di troppo): nella vittoria contro il Milan è stata strepitosa., in mezzo alla bufera, perché il successo sullo Spezia la rilancia a meno 4 dall’Inter (e ha buttato un punto sbagliando a compilare una lista)., che oggi hanno l'opportunità di accorciare le distanze dalla vetta affrontando Verona e Bologna.. Non è così, anzi i bianconeri all’ora di pranzo possono tornare vicini allo scudetto:(contro il Napoli, però).Potevano spingerla lontana, rischiano di trovarsela addosso. Del resto, recuperando molto terreno su entrambe le rivali storiche.La lotta per lo scudetto rimane comunque anomala, strana.(daidel Milan agli ipoteticidella Lazio).contro. C’è un’ammucchiata, lassù.@steagresti