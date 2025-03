Milan e Inter, giornata decisiva per San Siro: pronto il piano per l'acquisto, cifre e tempistiche

, nel caso esamineremo e riferirò il tutto al Consiglio Comunale. L'obiettivo è vendere lo stadio e le aree alle squadre entro la prossima estate.. Ci vorrà qualche anno e poi, quando sarà pronto, rigenereranno il vecchio San Siro, che secondo me è destinato a vivere come lo conosciamo fino al 2030”. Così, sindaco di Milano, a Radio RTL 102.5 ha analizzato la situazione inerente all’impianto meneghino di San Siro.del capoluogo lombardo, nel corso della giornata odierna,, le aree intorno e tutti i permessi di costruzione del nuovo impianto.

SALA: "L'OBIETTIVO E' VENDERE SAN SIRO ENTRO L'ESTATE"

contenente la fattibilità delle alternative progettuali. Come sottolineato anche da Il Corriere della Sera,. Un fascicolo assolutamente corposo che contiene il piano preciso per la realizzazione del nuovo impianto di proprietà dei due club, compresi i volumi coinvolti, il costo finale per le società (che si aggira a superare l’importante cifra del miliardo di euro) e l’impatto ambientale che la costruzione dello stadio avrà sulla zona di San Siro. Inoltre,

Secondo le ultime indiscrezioni,(previsti quest’anno, essendo stati costruiti nel 1955), inoltre,(ricordiamo come, in caso di passaggio da una proprietà pubblica, come quella attuale, a una privata, con l’acquisto di Inter, verrebbe meno l’istituto di tutela ‘de iure’ che stabilisce che i beni pubblici aventi più di 70 anni siano da considerare automaticamente esposti a disciplina di tutela sino alla verifica di interesse culturale. Diventando privato, la tutela non scatta per legge).

Le linee guida per il nuovo San Siro sono note ai più:. Il nuovo impianto avrebbe a disposizione 13mila posti ad area ‘hospitality’ con sky box, sky lounge e palchi vip tutti forniti di cucina e servizi di ogni genere e consumo.. Va sottolineato che Inter e Milan si trovano d’accordo con la proposta del Comune di non procedere con l’assegnazione diretta ai club, ma che si passi attraverso una gara così da garantire il più possibile lo stesso Comune e si eviti, al contempo, il rischio di ricorsi al Tar e di tempistiche che, inevitabilmente, tenderebbero ad allungarsi.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui