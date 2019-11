Milan, Inter e il nuovo stadio. Oggi è arrivata una risposta del Comune di Milano ai due club interessati per dare chiarimenti sul percorso di realizzazione del nuovo stadio. Secondo quanto riportato da Ansa, l'amministrazione, nella lettera, ha ribadito la piena e immediata disponibilità a incontrare le società, anche per capire la natura delle possibili funzioni sportive di San Siro. Il Comune ha informato le squadre di aver scritto alla Soprintendenza per verificare la questione e che saranno dati ai due club aggiornamenti.



Poi, il Comune di Milano ha sottolineato come lo studio di fattibilità presentato dalle squadre sulla realizzazione del nuovo stadio vada rivisto, con previsione delle volumetrie ridimensionate e la rifunzionalizzazione del Meazza, per capire le ricadute dal punto di vista finanziario. Il Comune, infine, ha specificato che non ci sono vincoli di legge relativi alle tempistiche.