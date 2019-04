Obiettivo di mercato dell'Inter, ma soprattutto del Milan, il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri, ha parlato del suo percorso in Premier League confermando di stare bene in Inghilterra: "È vero che in questi ultimi mesi ho giocato molto di più, ma già sentivo di essere un giocatore adatto al calcio inglese. C'è molta più intensità nel gioco qui, in ambedue le fasi; senza aver imparato ad usare maggiore intensità, non si può giocare nel mio ruolo qui in Inghilterra. Ma sento di essermi ambientato. Qui, a volte, la tattica viene accantonata e si gioca più su intensità e forza quindi, se sei quel tipo di giocatore, è più facile adattarsi al gioco qui".