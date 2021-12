Sta emergendo una differenza con gli altri campionati importanti che per tanto tempo non era stata così evidente. Abbiamo sempre pensato che spagnoli, inglesi, tedeschi corressero più di noi e lo facessero con più velocità. Pensavamo fossero più resistenti, meglio disposti verso gli allenamenti duri.: Kessie che si fa rubare il pallone al limite dell’area e Tomori che sbaglia un controllo davanti a Maignan. La facilità con cui il Liverpool è arrivato ai gol è stata sorprendente, giocano nella loro area come fossero in quella degli altri, saltano l’uomo, non buttano via il pallone, trovano ovunque il compagno. Non è un problema di buona volontà, è solo calcio migliore., cambi esauriti al 65esimo, chiaro segno di soffocamento. Avevano Milan e Inter grandi avversari, ma hanno sempre perso, in Italia sono prima e seconda. Dobbiamo rassegnarci? Guardiamo oggi con Juve e Atalanta.