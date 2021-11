Intervistato da La Stampa, il sindaco di Milano, Beppe Salaha è tornato a parlare del progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio che prenderà il posto di San Siro.



INDIETRO NON SI TORNA - "Giusto affrontare tematiche correlate, per esempio l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, Ma indietro non si torna. Da due anni, da quando le squadre mi hanno detto a chiare lettere che a San Siro non ci sarebbero rimaste, lavoro alla soluzione”.



OLIMPIADI A TORINO? NO GRAZIE - "Torino ha avuto la sua occasione, l’amministrazione ha pensato di non andare avanti con il progetto. A questo punto non vedo perché si debba cambiare governance e organizzazione".