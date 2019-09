Il leader della Lega Matteo Salvini si è espresso così in merito all'eventuale demolizione di San Siro: "Abbatterlo sarebbe per me un delitto. Giusto guardare avanti e pensare al futuro, ma senza cancellare un glorioso passato. In Italia vengono tutelate schifezze architettoniche senza nessun pregio: possibile che lo stadio più famoso del mondo possa essere abbattuto in cinque minuti? Sarò romantico, ma da milanese dico lunga vita a San Siro!".