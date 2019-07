Milan e Inter si muovono per il nuovo stadio. Dopo aver presentato il progetto di fattibilità e in attesa di ricevere l'ok del Comune di Milano, i due club meneghini sono alla ricerca di partner e alleati pronti a sostenere l'ambizioso progetto. Come riporta MilanoFinanza, Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri, si sta muovendo in prima persona per trovare soci.



IL PIANO - Milan e Inter prevedono la creazione di due newco, StadCo e RealCo, che avranno la funzione di realizzare il nuovo stadio, ma anche gli altri interventi immobiliari, come la realizzazione di un hotel di lusso, di residenze e di un centro commerciale. Non solo questi, però: Scaroni cerca anche partner finanziari che co-investano nell'operazione. L’ intenzione di Milan e Inter è quella di trovare alleati nel mondo del real estate, ai quali affidare la gestione del fondo immobiliare nel quale dovrebbero confluire le proprietà. Al contrario, i club rimangono più interessati alla gestione della "StadCo".