Niente da fare per Inter e Milan. Yannick Ferreira Carrasco, rimarrà in Cina. L'esterno belga in forza al Dalian Yifang, è stato tolto dal mercato. A confermarlo è stato l'intermediario che lo ha proposto ai due club milanesi, Federico Pastorello, che intervenendo a Sky Sport ha confermato come il giocatore non si muoverà in questa sessione di mercato: "Abbiamo sondato alcune possibilità con club italiani, ma non c'è mai stata una vera trattativa. Difficile che il giocatore si muova, la sua società lo ha ormai ufficialmente tolto dal mercato. Il suo nome però potrebbe tornare caldo per l'estate".