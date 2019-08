Si allontana Ante Rebic per Milan e Inter. Dopo le parole del ds dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ('non è arrivata nessuna offerta per lui'), infatti, ecco anche le dichiarazioni del tecnico Hutter: "Rebic è fondamentale, è migliorato" ha dichiarato l'allenatore dei tedeschi dopo la tripletta dell'attaccante in amichevole.