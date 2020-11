Sono passatida quando - in un momento non iniziale del campionato, tipo prima o seconda giornata -avevano occupato per l’ultima volta le prime due posizioni della classifica. Era il, si era appena giocato l’ultimo turno di Serie A, i rossoneri (conin panchina ein campo) festeggiavano lo scudetto davanti ai nerazzurri staccati di 6 punti (nonostante il cambio di allenatoree una squadra che aveva appena conquistato il). La? Mestamente settima, con conseguente allontanamento a fine stagione diall’epoca guidava ile sarebbe andato (per un paio di mesi) aldel mangia-allenatoristava vincendo il campionato di B con il. Di lì a qualche giorno Antonio si sarebbe trasferito proprio a Torino, sulla panchina della Juve,A distanza di tanto tempo,Certo, non è l’ultima giornata e questo naturalmente fa la differenza, ma già il fatto che siano entrambe là davanti è un segnale die dial dominio totale della Juve. Resisteranno? Riusciranno davvero a soppiantare i bianconeri dopo? Domande che oggi non possono avere risposte sicure, è ovvio. Ci sono però indicazioni, situazioni, sensazioni.Il Milan sembra entrato in unNon perde mai, vince spesso e ci riesce anche senza il suo re e trascinatore, Ibra. Pensavamo fosse, invece va avanti e ora è lanciato in unaalla quale molti danno poco peso, invece ha un significato importante perché marca una differenza che al momento esiste tra la squadra di Pioli e le altre. Se qualcuno continua a sottovalutare quello che sta combinando il Milan,Quanto all’Inter, aveva, anche in virtù di investimenti superiori, non a caso era considerata la. Nessuna sorpresa, insomma, nel vederla lassù in campionato, semmai lo stupore è grande per le difficoltà che ha incontrato in Champions.Indicazioni, situazioni, sensazioni:. Dopo nove anni, quasi dieci, ha di nuovo occupato la vetta della classifica. Per rimanerci.@steagresti