Milan e Inter, ufficiale: presentato il documento di fattibilità per San Siro. L'obiettivo è l'acquisto entro luglio

E’ arrivata la notizia ufficiale:, dopo essersi prese il tempo necessario per trovare una quadra riguardo la clausola,, ovvero il documento di fattibilitàall’impianto denominato Giuseppe Meazza. L'obiettivo dei due club è effettuare l'acquisizione entro il mese di luglio del corrente anno.Esaudito il desiderio del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala che, dopo l'incontro da un'ora che c'è stato nel corso della giornata di ieri, attendeva una proposta ufficiale da parte delle due società milanesi. Dopo il summit avuto a Palazzo Marino,(per i rossoneri, erano presenti il presidente Paolo Scaroni e il top manager Beppe Bonomi, mentre per i nerazzurri c'erano Carlo Ligori e Katherine Ralph)che andrà a definire cosa succederebbe se uno dei due club dovesse tirarsi indietro.e che ha permesso la consegna ufficiale all'amministrazione comunale di Milano del documento di fattibilità.

, da questo momento in poi,, in seguito al deposito del documento di fattibilità,. Ricordiamo che, nel caso in cui non fosse arrivato il Docfap, Palazzo Marino sarebbe stato pronto a indire una gara per la vendita dello stadio Meazza e delle aree che, in ogni caso, dovranno mantenere la funzione sportiva, com'è stato deciso dalla Grande funzione urbana prevista dal piano di governo del territorio.

, contenente la proposta per l'acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all'ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all'avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

, che pone le basi per l'attuazione di un'opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi,Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui