In casa Lazio tiene banco il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, con Il Tempo che sottolinea come servano 120 milioni di euro per aprire la trattativa con Claudio Lotito. Intanto il presidente biancoceleste è stato chiaro: il serbo non andrà via nelle ultime ore di campagna acquisti, come non andrà via al termine del mercato in entrata in Serie A. Dunque, il calciatore è potenzialmente trattabile per i prossimi 3-4 giorni. Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, Milan e Juventus sono avvisate.