No al Paris Saint Germian, no al rinnovo di un contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Adrien Rabiot è pronto a vivere una sessione invernale di calciomercato ricca di contatti e proposte contrattuali per trasferirsi a parametro zero al termine dell'anno. Il centrocampista francese ha rifiutato l'ultima proposta di aumento da 3 a 5 milioni di euro annui e ha fissato dei paletti ben precisi nelle richieste da fare ai club che lo vorranno. Secondo Tuttosport si partirà da 6 milioni di euro più bonus con la possibilità di dover salire con le cifre in un'asta che si prospetta internazionale. Milan e Juve sono avvisate.