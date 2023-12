Il difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly è in scadenza di contratto con il club il prossimo 30 giugno. Il Milan conta di affondare il colpo a parametro zero in estate. Sull'inglese c'è anche la Juve. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, però, il Bournemouth ha proposto un nuovo contratto nel tentativo di convincere il giocatore 25enne a firmare un nuovo prolungamento. Milan e Juve sono avvisati.