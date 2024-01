Milan e Juventus, quale X fa più male? A Pioli serve un Leao meno sprecone, ad Allegri un regista dal mercato

Sandro Sabatini

Prima di dire che è stato un turno favorevole per l'Inter, bisogna aspettare la partita di Firenze. Ciò che è sicuro è che non è stato sfavorevole, perché Juventus e Milan lasciano sul campo 2 dei 3 punti che erano stati messi in preventivo in casa contro Empoli e Bologna.







Qual è il risultato che fa più male? Dipende dai punti di vista. Partiamo dal Milan, con una considerazione semplice: quando sbagli 2 rigori e quando leao sbaglia 2 occasioni facili facili non vinci mai. Ma lo stesso discorso si può fare per la Juventus, quando un giocatore viene espulso dopo 18 minuti e mancano 3 titolari come Danilo Rabiot e Chiesa non vinci mai sia che l'avversario si chiami Empoli sia che si chiami Bologna.



Apro e chiudo parentesi, bravissimo Thiago Motta, ma bravo anche Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, due squadre che hanno indubbiamente giocato e palleggiato anche meglio in un caso, molto meglio quello di Torino. Rispetto a Juventus e Milan, in questa situazione dire che l'inter ne può approfittare è banale.



Provo un tocco di originalità dicendo che cosa manca al Milan e alla Juventus per essere alla pari con l'Inter: al Milan un Leao che si ricordi di essere anche in fase realizzativa il grande campione che è; alla Juventus un giocatore che sappia tenere la palla a centrocampo anche più dell'uno o 2 tocchi, che danno ritmo sì, ma anche tanta frenesia. Insomma un giocatore che potrebbe arrivare dal mercato, perché no.