Milan, è la settimana del ds: via agli incontri per Furlani. Da Paratici a Tare, i nomi ancora in corsa

Quella che è ufficialmente iniziata oggi sarà una settimana di lavoro importantissima in casa. Da un latoe la sua squadra dovranno preparare il fondamentale scontro per non uscire dalla corsa Champions League contro il(calcio d'inizio domenica 30 marzo alle 20.45 al Maradona). Dall'altra invece l'amministratore delegatoconcluso il suo viaggio a Dubai per provare a portare avanti i contatti commerciali nell'area MENA, avvieràDopo il viaggio negli Stati Uniti e l'incontro avuto con, capo di RedBird Capitals che è il fondo proprietario del club rossonero, Furlani ha ottenuto la conferma della propria centralità nelle scelte dirigenziali per il futuro societario., quindi,per l'ad che, con i tanti nomi usciti, porterà avanti summit e incontri conoscitivi.Il primo nome sulla lista e quindi il primo incontro sarà quello con. L'ex Juventus è il candidato più forte per il ruolo di ds. Conosce bene la pressione di una piazza così importante, è sempre stato un ottimo scova-talenti e si metterà ufficialmente alle spalle il prossimo 20 luglio il deferimento legato al "caso Plusvalenze". Ha grande voglia di tornare in corsa e, come vi abbiamo raccontato, ha già incontrato, suo candidato forte per il ruolo di nuovo allenatore, per sanare i dissidi del passato.

Dopo Paratici sarà la volta di. Il primo era il nome forte di Ibrahimovic ed è libero da contratto. Sta studiando da tempo i rossoneri che avrebbe potuto sposare già nel 2019 quando Paolo Maldini gli fece un'offerta che anche Lotito non accettò. Il secondo piace molto a Furlani, ma è sotto contratto con l'Atalanta e non sarà semplice strapparglielo.Infine non va esclusa la pista che porta ad un nome esotico che possa arrivare in Italia dall'estero portando metodologie e impatti differenti.piace, ma ad oggi non vuole lasciare il Monaco,dell'Eintracht e con un passato al Lipsia preferirebbe una permanenza in Germania, mentre Kim Falkenberg è stato appena promosso a ds dal Bayer Leverkusen. Idee lontane che dovranno essere approfondite. In casa Milan è iniziata una settimana importantissima. In campo e fuori.