Tutte vogliono Ekuban del Trabzonspor. Negli ultimi giorni sull'attaccante ghanese sono piombati tantissimi club: dal Milan, alla Lazio, passando per gli scozzesi del Celtic. Il centravanti è al centro del mercato, il club potrebbe monetizzare con la sua cessione. Per ora, però, Ekuban non vuole muoversi.



MERCATO LAZIO - Come riporta in Turchia, per meno di 10 milioni di euro il Trabzonspor non si siederà a trattare Ekuban, che non ha comunque intenzione di lasciare la Super Lig: "Il Trabzonspor ha dato molto alla mia carriera. Mi sono trovato bene qui ed è molto vicino al campionato dei miei sogni. La mia priorità è vincere trofei qui".