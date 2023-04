Iltorna in semifinale di Champions League dopo 16 anni e sulla qualificazione c'è la firma indelebile di. Decisivo all'andata entrando nell'azione del gol vittoria di Bennacer, protagonista assoluto nel ritorno a Napoli con il rigore guadagnato (poi parato da Meret) e la cavalcata di quasi 80 metri fino all'assist per Giroud. Un calcio alle critiche sulla sua incostanza e un sorriso in risposta agli ululati razzisti che avevano accompagnato il suo arrivo al Maradona. La battaglia sul campo è vinta e regala ai rossoneri un nuovo euroderby con l'Inter, ma c'è un'altra partita che prosegue fuori dal rettangolo di gioco ed è quella che ora può entrare nel vivo:. Risuonano ancora nella testa dei tifosi le parole del portoghese dopo la gara di Napoli: "Sono molto contento di essere qua, il Milan è casa mia (...)". Parole che alimentano la fiducia mostrata nelle scorse settimane da, però allo stesso tempo evidenziano come ci siano ancora questioni da risolvere prima di arrivare alla fatidica fumata bianca.- Uno dei nodi fondamentali nella vicenda è un aspetto del quale in realtà il Milan è solo spettatore e non parte in causa, ossia il, una cifra che può avere un impatto importante sulla trattativa in base all'esito della battaglia legale scaturita dal caso. E si tratta di una battaglia ancora aperta, perché quei 20 milioni non chiudono la questione e non fanno contento nessuno: né l'attaccante, né il Lille e neanche lo Sporting. Non a caso, come raccontato dai colleghi portoghesi di A Bola,. Zero, 20 o 45 milioni, tre scenari completamente diversi che possono cambiare drasticamente le carte in tavola, anche in base a chi dovrà pagarli: toccasse al giocatore stesso, che sia dal rinnovo o dalla firma con un nuovo club, Leao vorrebbe ottenere queinecessari a mettere la parola fine alla vicenda. Non si porrebbe il problema, invece, qualora fosse il Lille a occuparsi interamente del pagamento dell'eventuale sanzione.- Il caso Sporting resta una spada di Damocle sull'intera trattativa ma non coinvolge direttamente il Milan, attivo invece per quanto riguarda l'ingaggio da concordare nel nuovo contratto., n. Lo stipendio non appare più un ostacolo insormontabile, anche in relazione ai ricavi tra percorso Champions e, sopratttutto, eventuale qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Un altro tema annoso nella trattativa riguarda, se l'avvocato, ildell'attaccante (Antonio) oche lavora da dietro le quinte. "" aveva sentenziatoe proprio la forte volontà del giocatore di rinnovare il contratto è un fattore su cui punta il Milan, con la possibilità sullo sfondo di ragionare anche su un prolungamento breve ( fino al 2025, leggi QUI ). Il tutto però va fatto in tempi brevi, l'auspicio del club di via Aldo Rossi sarebbe quello di risolvere il tutto il prima possibile, magari già prima del doppio euroderby, ma non è la definitiva deadline.. All'apertura del mercato il Diavolo dovrà sapere se ci saranno o meno margini per chiudere la pratica rinnovo, altrimenti dovrà necessariamente prendere in considerazione anche altri scenari, per non perdere il giocatore a zero. Ecco perché il Milan, ancor più del portoghese, ha fretta di 'sistemare le cose': prima dell'Inter c'è un'altra partita da vincere, quella per il rinnovo di Leao.@Albri_Fede90