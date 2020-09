Wesley Fofana non andrà né al Milan né al Leicester, resterà al Saint-Etienne. Lo assicura il tecnico dei francesi Claude Puel in conferenza p: "Ci sono molti punti a suo favore. E' un giovane calciatore che ha giocato 17 partite tra i professionisti. Era previsto normalmente tra le riserve, l'anno precedente al mio arrivo. L'ho preso con il gruppo della Prima Squadra e gli ho dato minuti. E' ancora in fase di apprendimento, deve maturare. Ha fatto dei buoni progressi, ma ne ha ancora molti altri da fare. E' in un buon club per proseguire la sua crescita con tranquillità. Ha 19 anni, 17 partite in campionato ripeto. Sta bene al Saint-Etienne e ci resterà per continuare a crescere".