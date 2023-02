E perciò la colpa è dei giornalisti, magari quelli che hanno criticato il mercato del Milan o le scelte dell’allenatore. Bella e meritata la vittoria sul Tottenham, peccato semmai non avere raccolto per quanto seminato, ché il risultato di misura tiene in gioco la qualificazione.È figlio del rendimento e se Thiaw non gioca per 6 mesi, a bocciarlo non sono i giornalisti, ma Pioli. Doveva crescere, doveva capire il Milan e il calcio italiano, dicono.perché a vedere come ha giocato con Torino e Tottenham, è facile prevedere che resterà in squadra anche quando tornerà Tomori.è logico pensare che per lui Thiaw sia meno forte o meno utile di Gabbia e perciò il giudizio sul mercato del Milan diventa a ogni sconfitta più severo.senza finora dare alla squadra campione d’Italia quello che sarebbe servito per confermarsi, chissà se presto o tardi scopriremo che il discorso fatto per Thiaw debba valere anche per Vranckx? E Adli?Se poi vanno in campo e fanno bene come bene ha fatto Thiaw, non era sbagliato il nostro giudizio, ma sbagliava l’allenatore a non farlo giocare.In quella per la seconda fase è stato aggiunto Thiaw, fortunatamente per il Milan.Il modulo, poi.E vai con la difesa a 3. Ma vogliamo parlare degl’interpreti?Una partita impostata per il contropiede, senza giocatori in grado di farlo. Un disastro, rimediato almeno in parte nel secondo tempo.È col Torino che Pioli ha sistemato le cose, ridando spazio a Leao, giocatore cui non si capisce come il Milan possa pensare di rinunciare, qualunque siano modulo, partita e avversari.@GianniVisnadi