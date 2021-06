Le indiscrezioni sempre più ricorrenti e insistenti provenienti dalla Francia trovano conferma: secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan e il Marsiglia sono in contatto per Boubacar Kamara, centrocampista (ma anche difensore centrale) classe '99 della formazione allenata da Jorge Sampaoli. Il contratto in scadenza nel 2022 e i tentativi andati a vuoto dell'OM di prolungare l'attuale accordo hanno ingolosito anche il club di via Aldo Rossi, pronto a cogliere un'eventuale occasioni a condizioni favorevoli.



SI TRATTA - Al momento, il Marsiglia non sembra tuttavia disposto a concedere sconti e chiede non meno di 20 milioni di euro per il calciatore di origini senegalesi. La volontà di Maldini e Massara, che non avevano preventivato un investimento tanto oneroso per un calciatore che si libererebbe tra un anno a parametro zero, è di provare ad inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Kamara. Un'ipotesi che non scalda più di tanto la società francese, speranzosa di trovare un acquirente in Spagna o in Inghilterra per un giocatore di buone qualità tecniche e atletiche e di grande duttilità, potendo occupare sia la posizione di difensore centrale che di mediano con grande efficacia.