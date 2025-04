Milan, è morto a 91 anni l'ex presidente Giussy Farina. Lanciò Paolo Rossi al Vicenza

Getty Images

Il suo nome è stato legato al calcio italiano degli anni Settanta ed Ottanta, alle presidenze di due storiche piazze di provincia come Padova e Vicenza ma in particolare a quella del Milan. All'età di 91 anni, si è spento Giuseppe Farina, per tutti Giussy, noto imprenditore vicentino che ebbe il merito di lanciare nel calcio che conta un certo Paolo Rossi e che poi, dal 18 gennaio 1982 al 12 gennaio 1986, fu il massimo dirigente del club rossonero.



Rileva la società dal predecessore Gaetano Morazzoni dopo la prima storica retrocessione in Serie B per il primo grande scandalo scommesse in Italia, ma soltanto pochi mesi dopo il suo insediamento il Milan – al termine della stagione 1981/82 – farà ritorno in cadetteria, a causa del quattordicesimo posto finale in campionato. Oltre a risultati altamente deludenti e ad una serie di acquisti non passati propriamente alla storia (l'inglese Luther Blissett è il più noto di tutti, mentre i connazionali Ray Wilking e Mark Hateley e lo scozzese Joe Jordan riuscirono in qualche modo a guadagnarsi l'affetto dei tifosi), la gestione di Giussy Farina è ricordata anche per la complicatissima situazione finanziaria del club rossonero. Sull'orlo del fallimento, nel gennaio del 1986 è costretto a lasciare la gestione al vicepresidente Rosario Lo Verde che, insieme a Giann Nardi, sarà il reggente fino all'avvento di Silvio Berlusconi.