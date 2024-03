Milan e Napoli, la 'promessa' di Zirkzee: 'Devo segnare più gol, mi arrabbio quando non succede'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

è stato il protagonista del nuovo appuntamento di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA Sports FC24. L’intervista in compagnia di Giampaolo Pazzini è disponibile da oggi sulla piattaforma e rivela alcuni segreti del classe 2002- ma anche di Arsenal e Tottenham in Premier League e del Bayern Monaco, che vanta una prelazione per poterlo riacquistare a 40 milioni di euro la prossima estate.- ", sulla sinistra soprattutto, quando iniziamo ad attaccare. Cerco di muovermi conoscendo le caratteristiche dei miei compagni: con alcuni vengo incontro per ricevere il passaggio, con altri faccio finta di attaccare la profondità, poi cerco di ricevere la palla sui piedi.", ha dichiarato Zirkzee. Che si è soffermato poi su una figura molto importante nella sua crescita come calciatore, ossia l’attuale allenatore del Burnley, che lo ebbe tra le fila dell’Anderlecht dopo la deludente parentesi al Parma: "Kompany, il mio allenatore all'Anderlecht, mi ha dato tanti consigli. Mi ha detto che non potevo rimanere un talento per sempre, ma dovevo diventare un giocatore vero".- Nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, Joshua Zirkzee ha realizzato il suo decimo gol in campionato, salendo complessivamenteSecondo i dati forniti da Transfermarkt, il giocatore olandese ha messo a referto pure 6 assist per i propri compagni di squadra. Zirkzee è sotto contratto col Bologna - che vanta pure il 50% sulla plusvalenza da una futura rivendita - fino a giugno 2026. Nel prossimo week-end di Serie A, la squadra allenata da Thiago Motta ospiterà l'Inter nel match delle ore 18 di sabato 9 marzo.