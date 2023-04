Una rivalità sportiva affascinante, dentro e fuori dal campo. Perché. Diversi talenti che tanto bene stanno facendo in questa stagione sono finiti sotto la lente di ingrandimento di entrambe le società come ad esempio. L’idea del club azzurro è quella di ottenere una prelazione sul trequartista rivelazione della squadra allenata da Zanetti e di anticipare la concorrenza proprio del Milan che sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione tecnica e tattica del gioiello dell’under 21 azzurra.- La filosofia di Napoli e Milan sul mercato presenta diversi punti in comune: individuare prospetti giovani che possano crescere di pari passo con il progetto sportivo.ed è stato proposto in Italia sia ai rossoneri che a De Laurentiis.